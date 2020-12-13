مؤسسة الوحدة للتجارة – هيونداي تطلق عرضا خاصا على سيارة رينا 2020

عمان- أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، إطلاق عرض هيونداي لنهاية العام على سيارة رينا 2020 الجديدة، حيث ستتوفر بسعر استثنائي يبلغ 12000 دينار فقط ولمدة محدودة وحتى نفاد الكمية.

وبهذه المناسبة قال حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن: ” هيونداي رينا 2020 الجديدة ، سيارة عصرية توفر مدخلا جذابا لعائلة سيارات الصالون في هيونداي، وتتمتع بمزايا متعددة وتجهيزات غنية، تضعها في مقدمة الخيارات المتوفرة في السوق الاردني من فئتها، ومع السعر الخاص الذي قررنا توفيره ولمدة محدودة ، نحن على ثقة ان تزداد جاذبية رينا الجديدة لتصبح الخيار الامثل من فئتها”.

هيونداي رينا تنتمي لفئة الصالون المتوسط الصغير وتأتي مع محرك أربع اسطوانات بسعة 1.4 لتر يولد قوة 94 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات، وتتمتع بمواصفات سلامة وأمان تشمل الأكياس الهوائية ونظام ABS لمنع انزلاق المكابح، وتتوفر رينا بكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو لمسافة 100 ألف كلم، أيهما أسبق .

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص المستمر لغاية نهاية العام، مشاهدة سيارة هيونداي رينا 2020 في معارض هيونداي – مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله الثاني وصالة عرض السيارات في مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية.