مؤسسة تنمية أموال الأيتام تبحث خطة التحوط وإدارة المخاطر

عمان- الغد- عقدت مؤسسة تنمية أموال الايتام اليوم الاحد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة قاضي القضاة رئيس مجلس الإدارة وبحضور مدير المحاكم الشرعية الشيخ سعود السلامين ومدير عام المؤسسة بالوكالة السيد عبدالرحيم الهزايمة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك انفاذا للقرارات الحكومية المتعلقة باجراءات السلامة العامة والحد من التجمعات في مواجهة انتشار وباء كورونا المستحد، والذي تم فيه مناقشة عدد من الملفات أهمها خطة التحوط وإدارة المخاطر، وتداعيات جائحة كورونا على استثمارات المؤسسة، كما تم مناقشة الإجراءات المتخذة للتخفيف من الاثار المالية المترتبة على ذلك، إضافة الى تقرير إنجازات المؤسسة لشهر شباط لعام 2020.

يشار الى ان مؤسسة تنمية أموال الايتام عملت ضمن الحد الأدنى من الموظفين خلال فترة التعطل وعملت على صرف كافة نفقات الاولياء والاوصياء على القاصرين في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال الاستلام المباشر من مكاتب المؤسسة، ومن خلال التوصيل المباشر الى أماكن سكنهم من قبل موظفي المؤسسة وذلك لمساعدتهم في مواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به المملكة في الوقت الحالي.