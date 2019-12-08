مؤسسة حكومية تجدد “حمام” رئيسها بـ 6259 ديناراً

عمان- الغد- كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير للعام 2018، عن تجديد حمام مسؤول في مؤسسة حكومية بـ 6259 ديناراً.

وقال التقرير إنّه “لدى إجراء تدقيق على مديرية الشؤون المالية لشركة المناطق الحرة والمناطق التنموية/الزرقاء، تبين أنه تم تجهيز مكتب دائم مخصص لرئيس المجلس في مبنى الإدارة /الزرقاء، واستبدال طقم الحمام بطقم جديد مع أكسسواراته بكلفة بلغة (6259 ديناراً)”.

وأشار التقرير إلى أنّ “التجديد مخالف للبند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (56) تاريخ 19/6/2018 والذي يتضمن التقيد التام بعدم تغيير الأثانث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة، كما أنه لا يوجد مخصص ضمن موازنة الشركة لعام 2018 بخصوص الصيانة، علاوة على أن هنالك مبنى مستأجر بقيمة 25 ألف دينار سنوياً لرئيس مجلس الإدارة في عمان”.