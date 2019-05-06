مؤسسة قطر تستعد للاحتفال بالإنجازات الأكاديمية لخريجيها في حفل تكريم دفعة 2019 غدا

أيمن وجيه الخطيب

الدوحة – تستعد مؤسسة قطر لاستضافة حفل تكريم خريجي دفعة 2019 الذي يقام سنويا للاحتفال بإنجازات طلابها، وذلك مساء يوم غد الثلاثاء ، في ساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية.

ومن المنتظر ان يحضر الحفل سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سمو الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وسمو الشيخة هند بن حمد آل ثاني .

ويكرم الحفل خريجي جامعات مؤسسة قطر البالغ عددها 9 جامعات، ويحتفي بهم في محطة مهمة من حياتهم، تمثّل لهم فرصة للتأمل في خططهم المستقبلية، ووقفة لاستعادة تجاربهم التي خاضوها في المدينة التعليمية التي تتميز ببيئة تعليمية فريدة من نوعها، كما يُمثل الحفل منصًة لهم يتبادلون خلالها نجاحاتهم، وقصصهم خلال مسيرتهم التعلمية التي خاضوها، قبل الانتقال لمرحلة جديدة واعدة من حياتهم.

ويضم حفل تكريم مؤسسة قطر لدفعة 2019 خريجين من تخصصات مختلفة، تشمل الطبَ، الهندسة، علوم الحاسوب، الشؤون الدولية، بالإضافة إلى الفن، التصميم، الاتصال، القانون، الدراسات الإسلامية، لينضمّوا بعدها إلى شبكة خريجي المؤسسة المتنامية، والتي تضم حاليًا أكثر من 5 آلاف خريج.

في هذا السياق، قالت ميان زبيب، الرئيس التنفيذي للاتصال في مؤسسة قطر: “يعكس حفل تكريم مؤسسة قطر لدفعة 2019 التميّز الأكاديمي، ورحلة تطوير الذات، وبيئتنا التعليمية الفريدة التي نوفّر من خلالها لطلابنا فرص اكتساب المعرفة والازدهار في بيئة متكاملة، شاملة، متعددة الثقافات”.

وتابعت قائلة : “إن حفل تكريم مؤسسة قطر مناسبًة للاحتفال بإنجازات هؤلاء الشباب والشابات، وفرصًة سنوية ندعوهم من خلالها إلى التطلّع لآفاقٍ جديدة، ونحفزّهم من خلالها أيضًا على تحقيق أهدافهم المستقبلية كقادٍة للغد، ومواطنين فاعلين، وصنّاع للتغيير الإيجابي، كذلك يمثّل حفل التكريم بدايًة لصفحات جديدة من حياتهم، بقدر ما يعكس مشاعر الحماس نحو تحقيق مزيد من الإنجازات”.

وختمت زبيب: “نحن في مؤسسة قطر فخورون للغاية بخريجي دفعة 2019، ونتطلع إلى تكريمهم في إنجازات مستقبلية مرتقبة تعكس بشكل جلّي أهمية استثمارنا في الطاقات الشبابية، الموهوبة، الطموحة، والمبدعة”.

ويذكر أن حفل تكريم مؤسسة قطر الذي يعقد سنويًا منذ عام 2008 هو حفل مشترك يضم خريجي جامعة حمد بن خليفة، جامعة تكساس إي أند أم في قطر، جامعة نورثوسترن في قطر، جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، و وايل كورنيل للطب – قطر، جامعة كارنيجي ميلون في قطر، جامعة جورجتاون في قطر، كلية لندن الجامعية قطر، وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر.

وقال عدد من الطلاب الأردنيين في مؤسسة قطر إن المؤسسة توفر سبل النجاح للطلاب المبدعين وتمنحهم فرصة الارتقاء إلى أرفع المستويات وتوفر لهم منح دراسية مجانية، وهو ما يتطلع إليها الطلاب في مؤسسة قطر، حيث تمنح مؤسسة قطر شهادات جامعية عالمية لطلابها ، ما يمنحهم فرصة كبيرة لإيجاد العمل الفوري بعد التخرج، وشددوا على ضرورة جامعات ومؤسسات حكومية في الأردن تضاهي مؤسسة قطر التعليمية.

وخلال حفل تكريم 2019، سيتم الإعلان عن الفائز في الدورة الثانية من جائزة “أخلاقنا”، وكانت صاحبة سمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، قد أعلنت عن إطلاق جائزة “أخلاقنا” لأول مرة العام 2017، وذلك بهدف إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وفي هذا السياق قال محمد فخرو المدير التنفيذي للتواصل الخارجي وتطوير العلاقات المؤسسية بمؤسسة قطر:” إن البرنامج يعزيز قيمة الأخلاق الحميدة والقيم العالمية التي تعكس التراث الإسلامي، والتي ترتكز عليها مبادرة “أخلاقنا”، ودورها في بناء المجتمعات، وتكريم ذوي الخلق الحميد ممن أسسوا مشروعات ترتكز على القيم العالمية، التي تبنّاها الرسول محمّد (صلى الله عليه وسلم)، والتي تتفق حولها معظم الديانات والثقافات.

والتأكيد على التزام مؤسسة قطر بتعزيز القيم والأخلاق الحميدة التي تدخل في صميم عملنا وجميع مبادراتنا.

وأضاف :” عن جائزة “أخلاقنا” أنها تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب الذين قاموا بمبادرات تتبنى الأخلاق الحميدة وتترك أثرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم. وتم هذا في جائزة هذا العام التركيز على أخلاق الرحمة والكرم والصدق والتسامح، حيث نستمر في مؤسسة قطر بتمكين الشباب ودعم جهودهم لتطوير المجتمع وإلهام شباب المستقبل.

وقالت مدير عام مدرسة “أكاديميتي” الجديدة مريم الهاجري: “إن مدرسة ” أكاديميتي” تعزيز دور مؤسسة قطر الريادي كمصدر للإبداع والابتكار في مجال التعليم ومحور لتصميم نماذج تعليمية متطورة تلبي احتياجات المتعلّمين والراغبين بالتعلّم بشكل مستمر، وتجسيد التزام مؤسسة قطر بإتاحة الفرص لجميع الطلاب لإطلاق قدراتهم الكاملة وتمكينهم من إطلاق العنان لإمكانياتهم الكاملة والكامنة، وذلك من خلال صقل تجاربهم التعليمية، بما يجعل من هذه التجارب مصدر إلهام وتحفيز مستمر لهم، وذات قيمة – على أن يتم إظهار تطوّر التزام المؤسسة هذا من خلال إرسائها مستوى جديد من التعليم يكمن في التعليم التقدمي، وزيادة مستوى الوعي بمفهوم الأكاديمية، وتعزيز ثقافة هذا النهج التعليمي الفريد من نوعه، القائم على تنمية الفضول في المجتمع وحثّ جميع الأهالي في قطر على اكتشافه وتحفيزهم على تسجيل أبنائهم في الأكاديمية.

وأضافت :” تعد هذه الأكاديمية الأولى من نوعها في قطر، ونموذجًا عالميًا للتعليم الفريد من نوعه، لكونها مدرسة تقدمية تنقل مفهوم التعليم الفردي إلى أبعاد جديدة، وإدراكا منا بأن كل طفل لديه مواهبه، واهتماماته، ونقاط قوته، واحتياجاته، والتحديات التي قد تعترض طريقه، فإننا كأكاديمية حديثة تعمل تحت مظلة مؤسسة التعليم ما قبل الجامعي لمؤسسة قطر – نقدم خبرات تعليمية مبتكرة ومصممة لضمان وصول طلابنا إلى الاستخدام الكامل لإمكانياتهم وإطلاق العنان لقدراتهم.

وعلى هامش برنامج حفل تخريج الطلاب عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني يوم الخميس برئاسة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس.

وبحضور الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

ونائب رئيس مجلس البحوث والتطوير والابتكار والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام للمجلس.

ويضم المجلس في عضويته نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة وإلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال.