مؤسسة كندية تختار رسالة سلام الأردنية للتوعية بمحاورها عالميا

إربد- أعلنت مؤسسة البشرية من أجل السلام ومقرها في كندا/ أوتاوا، عن اختيار المبادرة الاردنية “رسالة سلام”، لنشرها للتوعية بمحاور قضايا السلام عالميا، والمتخصصة ببث فيديوهات هادفة تتناول حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة والطفل.

وحسب ما اكدته المشرفة على المبادرة الدكتورة هناء الشلول (من جامعة جدارا الأردنية) لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، فقد ترجمت المبادرة الى اللغتين الإنجليزية والفرنسية الى جانب العربية.

وقالت الشلول، إن المبادرة اختيرت من عدة مبادرات قدمت من مختلف دول العالم، نظرا لموضوعها الجديد والمختلف في طريقة التعبير عن نشر رسالة السلام حول العالم.

وأشارت الى ان القائمين على المبادرة هم من الكوادر الاردنية، وان نشر المبادرة يتم من قبل المؤسسة الكندية في كافة انحاء العالم باسم الفريق الأردني.

ولفتت الى ان المبادرة تركز على العنصر السينمائي في نشر الفيديوهات، وذلك بهدف تجسيد المعاناة والوصول إلى أقصى غايات الحق البشري، خلافا لبعض المبادرات التي تنشر فيديوهات حقيقية وتركز على إخفاء وجه الضحية خوفا من نظرة المجتمع، موضحة انه يتم التركيز على المحتوى بكل جرأة ودون خوف باعتبار موضوعها حق مكتسب وضمن القوانين الدولية.

وعن اولى الفيديوهات الذي بث اليوم الخميس، اشارت الشلول الى انه يتحدث عن حق المرأة في العيش والأمن المنزلي بسلام.

ويشارك في المبادرة الطالبة ميار الطيطي من جامعة جدارا، ورجاء محمد خلف خريجة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ونور الطيطي خريجة من جامعة اليرموك، والطالبة احلام الطيطي من جامعة البلقاء التطبيقية، ودعاء محمد من جامعة جدارا.(بترا)