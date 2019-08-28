مؤسسة “نساء الغد” تفوز بلقب “ملكة المسؤولية الاجتماعية”

الغد – فازت فتاة عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية لدعم المرأة العربية، في المسابقة النهائية التي نظمت في دبي، السبت الماضي، ضمن ملتقى المبادرات الإنسانية.

وجرى تكريم العراقية ماغي رياض، مع 20 امرأة عربية، وحصولها على اللقب عن مبادرة “نساء الغد” التي أسستها مع فريقها، لتمكين المرأة ومساعدتها حتى تكون قادرة على دعم نفسها وعائلتها بالاعتماد على جهدها الخاص.

وتقدم ‎المبادرة دروسا مجانية لتعليم المهن والحرف اليدوية مثل الخياطة والحياكة والرسم والتطريز والكتابة والتصوير والطبخ، و‎كذلك دروسا مجانية لطالبات لم تسعفهن الظروف على مواصلة تعليمهن. كما تتيح منصة خاصة لتعليم الكتابة الإبداعية في اللغة العربية، وأخرى خاصة لدورات وكورسات تنمية بشرية وتطوير الذات وعلم الاجتماع.

إلى ذلك، تعد المسابقة أول برنامج عربي تنافسي لدعم المرأة العربية، حيث خاضت ما يقارب 2500 امرأة عدة مراحل للمسابقة، وقدمت كل واحدة منهن مبادرات معينة، تخدم المجتمعات، وتقدم الحلول للعديد من المشكلات.