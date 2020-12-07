مؤسسة ولي العهد تستقبل 4805 طلبات انتساب جديدة لبرنامج أنا أشارك

عمان- أعلنت مؤسسة ولي العهد اليوم عن استقبالها لـ 4805 طلبات انتساب مقدّمة من طلاب وطالبات الجامعات الأردنيّة للالتحاق ببرنامج أنا أشارك أحد البرامج التابعة للمؤسسة، بمرحلتيه، “أنا أشارك وأشارك +”.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي، أن عدد طلبات الانضمام لبرنامج “أنا أشارك” للفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 بلغ 3580 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبات لبرنامج “أشارك +” 1225 طالبا وطالبة.

وبرنامج “أنا أشارك” أحد البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد يتم العمل عليه تنفيذاً لاتفاقيّة عمل مشتركة بين المؤسسة والمعهد الديمقراطي الوطني وبتمويل من الوكالة الامريكيّة للتنمية الدوليّة.

وأوضحت المؤسسة أن الطلبة ينتسبون لـ 12 جامعة هي، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، جدارا، مؤته، الحسين بن طلال، البلقاء التطبيقيّة في المركز وكليّة الكرك، الهاشميّة، الزرقاء، الأردنية، الأميرة سميّة، والألمانيّة الأردنيّة. وأكّدت المؤسسة أن التفاعل بدأ مع المنتسبين الجدد، حيث تم البدء بتنفيذ عدد من الدورات بتقنيّة الاتصال عن بعد، نظراً للظروف التي تمر بها المملكة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن البرنامج يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى “أنا أشارك” وهو برنامج لا منهجي تدريبي يندرج ضمن محور عمل القيادة ضمن استراتيجيّة عمل مؤسسة ولي العهد، ويستهدف طلاب الجامعات حيث يتم فيه التدريب على الممارسات الديمقراطية ومناقشة الأحداث المرحلية من خلال الدروس المستفادة، كما ينخرط الطلاب في جلسات تدريبية عن المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والانتخابات ودور وسائل الإعلام.

أما في المرحلة الثانية “أشارك +” فيتخلل البرنامج ورش عمل مكثفة وشاملة تستمر على مدار عام دراسي كامل يتعلّم فه الطلبة كيفية تحديد ومعالجة أبرز القضايا التي تهم المجتمع وكيفيّة حشد الرأي وكسب التأييد حول هذه القضايا، بالإضافة إلى كيفية بناء تواجد فعّال حول قضيتهم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد صناع القرار والمؤثرين والتواصل معهم.- (بترا)