مؤسسة ولي العهد تكرّم فرسان وفارسات مبادرة حقق

عمان- كرّمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الاحد، عدداً من فرسان وفارسات مبادرة “حقق”، إحدى مبادراتها التي تندرج ضمن محور القيادة، على جهودهم وانجازاتهم خلال العام الحالي.

وشارك في التكريم الذي تم تنفيذه عن بعد، تماشياً مع شروط السلامة العامّة، العشرات من الفرسان والفارسات.

وبيّنت المؤسسة أنه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم، إلا أن فرسان وفارسات “حقق” تمكنّوا خلال العام الحالي من تنفيذ سلسلة من الفعاليات والبرامج، التي تماشت مع الظرف الاستثنائي، ورفدت المجتمعات، وساعدت الشباب على قضاء الوقت بطرق ايجابيّة. وأوضحت المؤسسة أن عدد الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام بلغت 139 نشاطا، استفاد منها أكثر من 119 ألف مستفيد ومستفيدة في كافّة محافظات المملكة. واشارت المؤسسة الى ان الانشطة تضمّنت تنفيذ حملات تعقيم وحملات توزيع كمامات وقفازات وحملات تنظيف للمواقع السياحيّة، بالإضافة إلى مسابقة خاصّة باللغة العربيّة، ومشاركات في عدد من الحملات مثل الجلسات التدريبيّة لمعسكرات الحسين للعمل والبناء، وحملة علمنا عالي في عيد الاستقلال، إلى جانب صناعة محتوى تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجيل قصص صوتيّة للمكفوفين. من جهتها، عبّرت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، في كلمة لها عن فخرها بإنجازات أعضاء المبادرة، ودورهم الكبير في رفد مجتمعاتهم المحليّة، خاصّة في ظل الظرف الاستثنائي الذي مرّت وتمر به المملكة، مع جائحة كورونا. وقالت منكو انه “منذ اليوم الأول لـ”حقق” ونحن ننظر لها على أنها نبض المؤسسة الشبابي المتواجد في كافّة محافظات المملكة، وأثبت الشباب والشابات خلال السنة الماضية قدرتهم على العمل في الظروف الاستثنائية، وتحمّل المسؤوليّة وتطبيق كافّة القيم التي تعلموها من المبادرة”. وأوضحت أن “الفترة القادمة ستفتح الباب أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للانضمام والاستفادة من حقق، تنفيذاً لاتفاقيّة العمل الموقعة مع وزارة التربية، والتي نصّت على تفعيل المبادرة ضمن برامج ونشاطات الوزارة في كافّة مدارس المملكة”. من جانبهم، عبّر الفرسان والفارسات عن مدى فخرهم الكبير بالفعاليات والأعمال التطوّعية التي قاموا بتنفيذها، وقالوا “حرصنا على تنفيذ فعاليات ترفد الجهود الوطنيّة المبذولة على صعيد مكافحة انتشار فيروس كورونا، وانقسمت الفعاليات إلى قسمين، الأول ساعد الشباب على قضاء الوقت بطرق مفيدة، والثاني كان داعما للمجتمعات المحلية ومساعدا لهم، مثل حملات التعقيم وزيادة الوعي”. وفي ختام الحفل تسلّم أعضاء المجالس شهادات إلكترونيّة تقديراً لجهودهم، وتم الإعلان عن المجالس الثلاثة الأكثر تميزاً للعام، وهم مجلس عجلون، ومجلس البلقاء، ومجلس عمان. يذكر أن مبادرة حقق تستهدف طلبة المدارس في مختلف محافظات المملكة، ومن كلا الجنسين، وتعمل على تطوير قدرات الشباب والشابات في العمل الجماعي وتعزيز مهاراتهم ذهنياً ومهاراتياً ومعرفياً.

–(بترا)