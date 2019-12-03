مؤسسة ولي العهد و”هواوي” تشرفان على تصفيات مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية

عمان-الغد- قال المدير العام لشركة هواوي في الأردن زانغ ليانغ ان مؤسسة ولي العهد وهواوي قد تعاونتا في إطلاق والاشراف على التصفيات الإقليمية النهائية لمسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في نسختها الثالثة.

وبين أن مؤسسة ولي العهد سبق وان وقعت مذكرة تفاهم مع هواوي وهي الشركة العالمية المختصة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وهدفت إلى العمل بشكل مشترك على إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن 2019-2020.

وأكد إدراك هواوي لأهمية رعاية المواهب المحلية لامتلاك المعرفة والخبرة التي تؤهلهم لقيادة المستقبل التقني ببلادهم ، مشيرا الى ان الشركة تستثمر بالمواهب المستقبلية وتقوم ببناء نظام إيكولوجي شامل لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن، كما انها تستثمر في الإعداد لمستقبل أفضل في هذا البلد من خلال تسخير القدرات الشابة الوطنية لهذا الغرض.

وقال ان الفريق الاردني الفائز في المسابقة استحق شرف تمثيل الأردن في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات في الصين لتميزه في المنافسات الوطنية.

وبين ان الفريق الأردني حقق المركز الثالث عالميا في مسابقة هواوي الشرق الاوسط لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2019 التي عقدت في مقر الشركة الرئيسي بمدينة شينزن الصينية، وضم الفريق ثلاثة طلاب، ممن تجاوزوا التصفيات التمهيدية التي ضمّت مشاركين من 15 جامعة باشراف ومساعدة مؤسسة ولي العهد، هم زيد عفانة ومحمد ابو شكر من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ومنصور الحمود من جامعة اليرموك.

وقال ان المسابقة لاقت إقبالاً واسعاً في الأردن باعتبارها تتماشى مع فكر جيل الشباب وتشجع على الابتكار وتحفز الفكر الإبداعي وتعمل على دعم مسار جسر الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما ساهمت في رفع مستوى المنافسة على المستوى الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في إطار دعم الجهود المبذولة للتحول الرقمي ضمن خطة عمل المبادرة الملكية لتمكين الاردن للتحول إلى الاقتصاد الرقمي “ريتش 2025”.

وبين ليانغ ان زيارة الفريق الأردني الى الصين اتاحت لهم فرصة التعرف على منشآت هواوي والعمل مع أكفأ الخبراء في تقنية المعلومات والاتصالات، إذ أجرى الفريق تجارب ميدانية بمختبرات الشركة ومراكز الأبحاث فيها مما ساعدهم على التزود بمزيد من المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة أهم تحديات المرحلة الحالية من الحقبة الرقمية والتي قد ترتبط بشبكات الاتصالات المتقدمة والحوسبة السحابية.

وكانت التصفيات النهائية للمسابقة التي استقطبت مجرياتها على مدار عام 2019 أكثر من 21 ألف طالب من 437 كلية وجامعة من كل من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات شهدت منافسة من 13 فريقاً جمع 39 طالباً بدعم من 20 وزارة ومؤسسة من دول الشرق الأوسط.

وشهدت التصفيات النهائية للمسابقة انعقاد مؤتمر جمع المواهب مع سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي من البلدان المشاركة، حيث سلم السفير الاردني في بكين حسام الحسيني الجوائز للفريق الاردني، وهنأهم على فوزهم بتحقيق هذه المرتبة في مسابقة هواوي، معربا عن اعتزازه بهذا الفريق الذي يمثل الشباب الاردني الطموح والمبادر، مقدرا جهد هواوي في دعم الكوادر الشبابية واصحاب الافكار الابداعية.

وكان الفريق اللبناني حقق المرتبة الاولى فيما فاز بالمرتبة الثانية كل من باكستان والبحرين، وفي المرتبة الثالثة فاز إضافة الى الاردن الفريقان السعودي والباكستاني. (بترا)