مؤسس هواوي يلتقي بمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام العربية



عمان- التقى مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رن زنجفي مؤخراً بمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام العربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقر الشركة بمدينة شنزن الصينية، مسلطا الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها هواوي في مجال التحول الرقمي ومساعيها الحثيثة لرفد مسار الرقمنة وتطوير البنى التحتية وشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والمدن الذكية في المنطقة بأحدث التقنيات المبتكرة التي تنتجها الشركة. كما ناقش معهم توجهات أعمال الشركة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية وخطط دعم الشركاء المحليين في مجال توسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل عددا أكبر من الأشخاص والمنازل والمؤسسات.

وأشار الرئيس التنفيذي في هواوي إلى أن العالم العربي يمتلك تاريخا مشرفا وحافلا بالإنجازات لا سيما في مجال الرياضيات والهندسة والتصميم الهندسي.

وقال زنجفي: “نحن فخورون جدا بطريق الحرير الذي أنشأه أسلافنا ليربط بين حضارات الصين وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. ونرى أنه الاستمرار على نهج مبادرة طريق الحرير عند التعامل مع الرقمنة وتقنية الجيل الخامس وطرق نقل البيانات بسرعات عالية لأن ذلك من شأنه أن يدفع النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها”. وأضاف زنجفي: “سيصبح الشرق الأوسط واحدة من أفضل المناطق المهيأة للاستفادة من تقنية الجيل الخامس في العالم، وستمثل هذه التقنية الثورية البنية التحتية لهذه الحضارة الناهضة من جديد”. شهدت شبكات الجيل الخامس انتشاراً واسع النطاق في المجال التجاري حول العالم، وجاءت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقدمة الدول التي تبنت تقنية الجيل الخامس لاستخدامها على المستوى التجاري حيث باتت تحتل موقع الصدارة في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن توسيع نشر شبكات الجيل الخامس على وجه الخصوص، أشار زنجفي إلى أن هذه التقنيات المتطورة ستساعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جسر الفجوة الرقمية والمساهمة في تطوير الثقافة والتعليم. وأوضح زنجفي كيف أن هواوي نفسها اعتمدت بشكل كبير على فريقها وذكائهم من أجل التوسع، ولم تعتمد على الموارد الطبيعية وحدها.