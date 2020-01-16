مؤشرات تدل على أنك ترتبط مع مديرك بعلاقة سامة

علاء علي عبد

عمان– بداية، علينا أن نعلم أن غالبية من يتركون وظائفهم لا يتركونها لأنها سيئة، وإنما على الأغلب نفورا من المدير السيئ الذي تضطرهم وظائفهم للتعامل معه.

يمضي المرء وقتا طويلا يوميا في عمله، وهذا ما يفسر صعوبة عمله في حال كان يتم ضمن أجواء مشحونة وغير مريحة كأن تكون علاقته مع مديره توصف بأنها سامة.

العلاقة السامة مع المدير تتميز بعدد من المؤشرات، ومنها: