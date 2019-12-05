مؤشرات تدل على أنك تزيد حياتك صعوبة

علاء علي عبد

عمان– يتصف البعض بحبهم للتحدي، فيجدون أنفسهم بمجرد بروز مشكلة ما يتصدرون لمحاولة تقديم الحل لها حتى وإن لم يكن لهم أي علاقة بها. لكن، بعد برهة من الزمن يكتشفون أن المشكلة أصعب مما كانوا يتوقعون. هذا الأمر يجعل المرء يندم أنه أدخل نفسه بمشكلة كان يمكنه تجنبها والاكتفاء بمساندة صاحبها معنويا.

أحيانا يتجنب المرء الحلول السهلة للمشاكل التي تعترض طريقه، ويسلك الطريق الأصعب ليشعر بلذة تغلبه على مشاكله. هذا الأسلوب، وإن كان يعود المرء على عدم الاستسلام والقتال حتى آخر رمق ليتخلص من كل عقبة يواجهها، إلا أنه أيضا يعد أسلوبا خاطئا عندما يتم تطبيقه على أشياء بسيطة يمكن أن تحل وحدها مع الوقت بدون الحاجة لبذل الجهد عليها.

ينبغي على المرء أن يدرك أن الحياة لا يفترض بها أن تكون صعبة دائما، ففي كثير من الأحيان يمكن له أن يصل لما يريد من خلال طرق مختصرة تسهل حياته بدلا من قيامه بجعلها أكثر صعوبة وبإرادته. لكن، مع الأسف، فالكثيرون يصرون على جعل الحياة أصعب عبر عدد من الطرق ومنها ما يلي: