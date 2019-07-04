مؤشرات تدل على أنك في مأزق.. كيف تخرج منه؟

علاء علي عبد

عمان– يمكن أن يكون المرء في مأزق ما بدون أن يدري، لكنه فقط يشعر بأن أموره ليست على ما يرام. وهناك من يدرك أنه في مأزق لكنه لا يعلم كيف السبيل للخروج منه. أيا كان الوضع الذي يمر به المرء فإنه يحتاج للقيام بإجراءات تساعده على المدى الطويل ليعيش حياة هانئة قدر الإمكان.

فيما يلي سنستعرض عددا من المؤشرات التي تدل على أن صاحبها يمر بمأزق معين وكيف يمكنه الخروج منه: