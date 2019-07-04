مؤشرات تدل على أنك في مأزق.. كيف تخرج منه؟

علاء علي عبد
عمان– يمكن أن يكون المرء في مأزق ما بدون أن يدري، لكنه فقط يشعر بأن أموره ليست على ما يرام. وهناك من يدرك أنه في مأزق لكنه لا يعلم كيف السبيل للخروج منه. أيا كان الوضع الذي يمر به المرء فإنه يحتاج للقيام بإجراءات تساعده على المدى الطويل ليعيش حياة هانئة قدر الإمكان.
فيما يلي سنستعرض عددا من المؤشرات التي تدل على أن صاحبها يمر بمأزق معين وكيف يمكنه الخروج منه:
- تكرار رغبتك بترك كل شيء والابتعاد: الشعور بالإرهاق ينتاب الجميع بين الحين والآخر، لكن لو كان شعورك هذا متكررا ومترافقا مع الرغبة بأن تكون في مكان آخر غير المكان الذي تعيش به، فهذا يمكن أن يكون مؤشرا واضحا على أنك في مأزق ما. هنا علينا أن ندرك أن أكثر ما يولد الحافز بداخل كل منا هو التجديد، القيام بشيء جديد وسريع بدون أي تأجيل. فمشاعر الرغبة بالابتعاد تغذيها رتابة الحياة، لذا حتى لو كنت في مأزق ما حاول أن تدخل شيئا من التجديد الفوري في حياتك، كأن تقوم بالتسجيل في أحد مراكز اللياقة البدنية لتجعل التمارينت الرياضية جزءا من حياتك اليومية.
- انطفاء شعلة الطموح بداخلك: أحيانا لا يحمل المرء بداخله أي رغبة سوى إنهاء المهمة التي بين يديه فحسب بدون أن يكون لديه الطموح بأن ينهيها بشكل مميز تجعله يترقى في عمله مثلا. لو شعرت بأن طموحك آخذ بالتلاشي فقم بالانتباه للإنجازات الصغيرة التي قمت بتحقيقها، كأن تتمكن من الاستيقاظ مبكرا لتصل لعملك بدون أي دقيقة تأخير. انتباهك لمثل هذه الإنجازات يعد خير وسيلة لاستعادة شعلة طموحك من جديد.
- تبذل الكثير من الجهد لكنك تشعر بأنك تقف مكانك: من الشائع أن ينتاب المرء مثل هذا الشعور بين الحين والآخر. ويتجلى هذا الشعور عندما يقوم المرء بمقارنة نفسه بالآخرين، فقد يرى أنه يعمل بوظيفة مرهبة ولساعات متواصلة يوميا وبالكاد يكفيه راتبه الشهري حتى نهاية الشهر، بينما جاره يعمل في وظيفة أكثر راحة ويقوم بإجراء الكثير من التحديثات في حياته كشراء أثاث جديد أو سيارة جديدة أو السفر مع عائلته للاستجمام وما إلى ذلك من أمور ترفيهية. يحتاج المرء في هذه الحالة لتقوية الشعور بالقناعة الداخلية لديه وأن يتجنب المقارنات مع أي كان والتركيز مع نفسه وعائلته فقط.
- تشعر بالملل معظم الوقت: عندما يتكرر الشعور بالملل فهذا يعني أن المرء غير سعيد في حياته، ولهذا عليه محاربة هذا الشعور من خلال البحث في داخله عن الأشياء التي تسعده والتي يميل إليها وليقوم بتنفيذها قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، لو كانت لديه هواية ما ولا يجد الوقت الكافي لها فليبادر بتنفيذها فورا حتى وإن أدى لتراكم بعض الأعمال لاحقا عليه، فمحاربة مشاعر الملل المتكررة يجب أن تكون الأولوية لديه.