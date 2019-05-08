مؤشرات تسمح لمن يمتلكها أن يقدم المشورة لغيره

علاء علي عبد

عمان- بالرغم من قدرة البعض على تقديم النصح والمشورة لغيرهم، فإن تقديم الاستشارات يعد مجالا للعمل الناجح بالنسبة للكثيرين، إلا أن البعض يتخوف من توسيع قدراته تلك ويكتفي بتقديم النصح لدائرة المحيطين به فقط.

ويبتعد الكثيرون عن تقديم المشورة بشكل محترف لكونهم يعتقدون بأن هذا المجال يتطلب الحصول على شهادات عالية وسنوات طويلة من الخبرة.

لكن الواقع أنه وعلى الرغم من أهمية امتلاك شيء من الخبرة التي يريد المرء تقديم المشورة فيها، إلا أن هذه الخبرة ليس من الضروري أن تعادل عشرين سنة مثلا، بل إن المرء قد يكون ممتلكا للخبرة الآن بالفعل لو كان يجد لديه المؤشرات التالية: