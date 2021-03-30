مؤشرات على كتلة باردة ترفع فرصة الأمطار في ثاني أيام نيسان

عمان- الغد- توالي درجات الحرارة انخفاضها في يومي الأربعاء والخميس ويكون الطقس مائلاً للبرودة فوق العديد من المناطق في ساعات النهار، وبارداً ورطباً بشكل لافت في ساعات الليل مع وجود فرص ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق محدودة خاصة الشمالية منها، بحسب طقس العرب.

مؤشرات على كتلة هوائية باردة ورطبة ترفع فرص الأمطار الجمعة

بحسب آخر مخرجات النماذج الجوية العددية توجد مؤشرات تشير إلى تأثر المملكة خلال يوم الجمعة وهو ثاني أيام شهر نيسان بكتلة هوائية باردة ورطبة ستعمل “بمشيئة الله” على حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة وتحول الأجواء لتصبح باردة نسبياً إلى باردة في ساعات النهار، وشديدة البرودة في ساعات الليل، مع هبوب رياح غربية نشطة السرعة وظهور كميات من السُحب التي لا يُستبعد على إثرها ان تهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى، وسيتم استعراض مزيد من التفاصيل لاحقاً.