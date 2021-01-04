مؤشرات لعدم حاجة اللحام لعملية

عمان – الغد – أكد نادي الرمثا، أن المؤشرات الأولية لمراحل علاج نجم فريق كرة القدم مصعب اللحام في مركز سبيتار الطبي بقطر، ترجح عدم حاجة اللاعب لاجراء عملية، لمعالجة الاصابة التي يعاني منها وتسببت في ابعاده عن الفريق في الفترة الماضية.

وبين الرمثا أن مصعب الذي يواصل علاجه في قطر، اجرى اتصالا مع النادي لاطلاعه على آخر نتائج

الفحوصات ومراحل التأهيل، ليتحدث عن مؤشرات إيجابية لعدم الحاجة لعملية جراحية، بانتظار حسم الموضوع قريبا.

يشار إلى أن اللحام يتواجد في قطر برفقة اللاعب براء مرعي، للخضوع لفترة علاج وتأهيل. – (أخبار النجوم)