مؤشرات واشنطن المقلقة تستدعي الحزم تجاه إيران

اسرائيل هيوم

بقلم: أرئيل كهانا

مع أن الكثيرين يرون في اسرائيل الولاية الـ 51 للولايات المتحدة فان السياسة الداخلية هناك ليست من اهتمامنا. فقد اختارت اميركا خيارها وحذار علينا نحن الاسرائيليين ان نبدي رأينا اذا كانت محقة أم مخطئة. وفي الوقت نفسه وانطلاقا من الاحترام للديمقراطية الاميركية، فان من يوجدون في الحياة العامة في البلاد من الممكن بل من الواجب عليهم أن يوجهوا نظرهم الى النتائج وتداعياتها.

وما النتائج والتداعيات؟ السيناتور اليهودي جون اوسوف، الذي يبدو أنه انتخب أول من أمس عن ولاية فيرجينيا درج على أن ينشر مقالات الموقع المناهض لاسرائيل 972، والذي يروج لمقاطعة لاسرائيل. زميله حديث العهد، رفائيل فيرنوك، شبه جدار الفصل بسور برلين وسياسة اسرائيل بالعبودية، الابرتهايد والنازية.

جبهة اخرى لا تقل إثارة للقلق هي التعيينات الجديدة للرئيس بايدن. في اللحظات الاولى مثلا، من خلال تعيين انطوني بلينكن وزيرا للخارجية كان يخيل أن بايدن اختار خطا مركزيا. ولكن في الايام الاخيرة اعيدت الى الصورة بضعة اسماء بارزة من عهد اوباما وشخصيات عينت في الجولة الاولى تحدثوا بشكل مثير للقلق.

مثلا، المستشار المترشح للامن القومي، جاك سليبان، الذي يتبنى نهجا متصالحا تجاه ايران، ولا يميز بين خرق حقوق الانسان من جانب ايران وكان له دور حاسم في الاتفاق النووي البائس مع ايران في 2015 وكذا ايضا ويندي شيرمان، التي وقفت على رأس الطاقم الاميركي للمحادثات وعينت قبل يومين نائبة لوزير الخارجية.

المانيا، بريطانيا وفرنسا شجبت، ولكن ايا من هذه الثلاثية العليا – وليس غنيا عن الذكر ان بلينكن وشيرمان هما يهوديان خالصان – ردت ولو بنصف فم على الاستفزاز الايراني المتمثل برفع تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20 % وبدء الاستخدام لاجهزة الطرد المركزي المتطورة. ولعله في هذه المرحلة، قبل أن يتسلم بايدن مهام منصبه، فان صمت هذه الدول على سلوك ايران ليس بالضرورة موافقة عليه. ولكن واضح أنه في نظر الايرانيين يقف امامهم مرة اخرى منتخب ضعيف. واضح أيضا أن ايران تفزع عن قصد الادارة المستقبلية كي تسهل عليها دخولها الى المنصب.

هكذا بحيث ان المؤشرات المتراكمة تبدأ بإثارة القلق. وليس صدفة ان اوصى أول من أمس معهد بحوث الامن القومي “بوجوب الابقاء على خيار هجومي مصداق حيال ايران والوصول الى تفاهمات مع الولايات المتحدة حول الشروط لعملية عسكرية لاحباط تقدم ايران نحو القنبلة النووية”.

وعندما تتلبد السحب بهذا الشكل، لا يكون واضحا على الاطلاق لماذا يتجاوز ممثلو اليسار ومحللوه ذلك في ضوء الانتصار الديمقراطي في فيرجينيا. اسرائيل كما اسلفنا ليست الولاية الـ 51.