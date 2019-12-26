مؤشر”البورصة” يرتفع 0.24 %

عمان- الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1812.40 نقطة بنسبة 0.24 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1،499 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، العقارات 1.54 %، 1.18 %، 0.71 %، 0.36 %، 0.35 %، 0.21 %، 0.08 %، 0.06 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، التأمين، النقل، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، التبغ والسجائر 1.37 %، 1.12 %، 0.26 %، 0.26 %، 0.13 %، 0.10 %، 0.10 %، 0.08 %، 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 7.44 %، العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 6.12 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.26 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.76 %، وشركة الترافرتين بنسبة 4.55 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.88 %، الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 4.79 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.73 %، والبلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 4.60 %