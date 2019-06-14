مؤشر “البورصة”يرتفع %0.30 خلال أسبوع

عمان-الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.30 %، إلى 1812.0 نقطة مقارنة مع 1806.5 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.3 ملايين دينار مقارنة مع 3.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 40.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 17.3 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 17.2 مليون سهم، نفذت من خلال 8962 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 10.0 مليون دينار وبنسبة 57.7 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.7 ملايين دينـار وبنسبـة 21.6 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 3.6 ملايين دينار وبنسبة 20.8 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.64 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 132 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ العربية للصناعات الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 108.70 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.00 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.46 %، شركة الترافرتين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.64 %، والمؤسسة الصحفية الأردنية/الرأي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.04 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.59 %، العربية الدولية للفنادق حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.61 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.86 %، زارة للاستثمار القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.84 %، والإحداثيات العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 4.55 %.