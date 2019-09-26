مؤشر “البورصة” الأسبوعي يرتفع 0.36 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، الأسبوع الماضي، بنسبة 0.36 % وصولا إلى 1823.6 نقطة مقارنة مع 1817.1 نقطة للأسبوع السابق.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.8 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.42 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.19 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 22/09-26/09 حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 6.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 28.2 مليون دينار مقارنة مع 26.6 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 25.7 مليون سهم، نفذت من خلال 10422 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 18.5 مليون دينار وبنسبة 65.6 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.6 مليون دينار وبنسبـة 19.7 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.2 مليون دينار وبنسبة 14.7 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 139 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 42 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 60 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.28 %، الأردن الأولى للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.09 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.73 %، بنك الاستثمار العربي الأردني حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.83 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 6.90 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العبور للشحن والنقل حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 17.65 %، البطاقات العالمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.76 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.11 %، الفنادق والسياحة الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.95 %، والتأمين الوطنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %.