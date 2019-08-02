مؤشر “البورصة” الأسبوعي ينخفض %0.55

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1870.1 نقطة مقارنة مع 1880.4 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.55 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 28/07-01/08 حوالي 7.1 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 8.1 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 35.5 مليون دينار مقارنة مع 32.8 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 50.3 مليون سهم، نفذت من خلال 11861 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى؛ إذ حقق ما مقداره 21.6 مليون دينار وبنسبة 60.9 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.3 مليون دينـار وبنسبـة 20.5 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.6 مليون دينار وبنسبة 18.6 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.66 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.89 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 143 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 41 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 72 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الأردن ديكابولس للأملاك إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 22.73 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.67 %، الجنوب للإلكترونيات إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.11 %، المركز الأردني للتجارة الدولية إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.02 %، ومصانع الزيوت النباتية الأردنية إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.64 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية للصناعات الكهربائية إذ انخفض سعر سهمها بنسبة

15.91 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 10.20 %، مناجم الفوسفات الأردنية إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 10.12 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 9.38 %، والأردنية للصناعات الخشبية/ جوايكو إذ انخفض سعر سهمها بنسبة 8.11 %.