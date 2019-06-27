مؤشر “البورصة” يختتم جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع 0.76 %

عمان- الغد– اختتم مؤشر أسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع نسبته 0.76 %، ليغلق عند مستوى 1876.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 2،581 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 114 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.58 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.35 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.57 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الإعلام، الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين 5.03 %، 3.12 %، 1.17 %، 1.16 %، 0.84 %، 0.80 %، 0.67 %، 0.67 %، 0.32 %، 0.21 %، 0.11 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، العقارات 2.38 %، 1.26 %، 0.92 %، 0.40 %، 0.33 %، 0.04 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البتراء للتعليم بنسبة 7.33 %، مصفاة البترول الأردنية/جوبترول بنسبة 7.24 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.67 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 4.76 %، والمحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.55 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.76 %، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية القابضة بنسبة 4.76 %، الركائز للاستثمار بنسبة 4.65 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.21 %.