مؤشر “البورصة” يرتفع بنسبة 0.26 %

عمان- _- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1577.77 نقطة، بنسبة 0.26 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1.991 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.49 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.39 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات الصحية، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، التأمين، البنوك، الخدمات التجارية 1.59 %، 1.14 %، 1.09 %، 1.07 %، 1.03 %، 1.00 %، 0.57 %، 0.54 %، 0.42 %، 0.39 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.20 %، 0.19 %، 0.12 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر 0.52 %، 0.17 %، 0.02 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 6.25 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.88 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.56 %، سُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 5.00 %، وسنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 4.88 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 3.70 %، التأمين العربية- الأردن بنسبة 3.51 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 2.78 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 2.78 %، والأمل للاستثمارات المالية بنسبة 2.67 %.