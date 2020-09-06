مؤشر “البورصة” يرتفع 0.01 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1581.78 نقطة بنسبة 0.01 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،211 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.06 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.00 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، التأمين، التبغ والسجائر 3.27 %، 1.62 %، 1.34 %، 0.73 %، 0.51 %، 0.39 %، 0.14 %، 0.05 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الصناعات الكيماوية، النقل، البنوك 0.48 %، 0.26 %، 0.21 %، 0.12 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %، أمواج العقارية بنسبة 6.25 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.26 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.88 %، وعمد للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 4.62 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.56 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 4.60 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 4.17 %، العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة 4.08 %، والعربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 3.65 %.