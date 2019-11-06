مؤشر البورصة يرتفع %0.03

عمان-الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1813.05 نقطة بزيادة نسبتها 0.03 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,568 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.30 %, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدويه والصناعات الطبية, الصناعات الكهربائية, الخدمات المالية المتنوعة, التبغ والسجائر, التكنولوجيا والأتصالات, الصناعات الكيماوية, الأغذية والمشروبات, الصناعات الهندسية والانشائية, النقل, الطاقة والمنافع, صناعات الملابس والجلود والنسيج, التأمين 2.50 %, 1.87 %, 0.79 %, 0.66 %, 0.61 %, 0.49 %, 0.38 %, 0.29 %, 0.11 %, 0.11 %, 0.07 %, 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام, الخدمات التعليمية, العقارات, الصناعات الاستخراجية والتعدينية, الفنادق والسياحة, الخدمات التجارية 4.00 %, 0.96 %, 0.88 %, 0.69 %, 0.25 %, 0.08 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي سبائك للاستثمار بنسبة 5.00 %, الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.55 %, الأردن الأولى للاستثمار بنسبة

4.00 %, الأولى للتمويل بنسبة 3.64 %, والمستقبل العربية للاستثمار بنسبة 3.33 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 7.41 %, فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 5.56 %, المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.56 %, نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.96 %, والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.84 %.