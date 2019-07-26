مؤشر “البورصة” يرتفع 0.04 % في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1880.4 نقطة مقارنة مع 1879.7 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 0.04 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.4 % , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.83 % , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 21/07 – 25/07 حوالي 6.6 مليون دينار مقارنة مع 8.2مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 20.0 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 32.8 مليون دينار مقارنة مع 41.0مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 27.9 مليون سهم، نفذت من خلال 13012 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى إذ حقق ما مقداره 15.9 مليون دينار وبنسبة 48.5 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 8.7 مليون دينـار وبنسبـة 26.4 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.3 مليون دينار وبنسبة 25.1 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 149 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 53 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 60 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.35 % , الأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.92 % , الأردنية لإنتاج الأدوية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 % , العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.64 % , والعربية لصناعة الالمنيوم/ارال حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.12 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الصلب حيث انخفض سعر السهم بنسبة 16.46 %, اسمنت الشمالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14.11 %, الزي لصناعة الألبسة الجاهزة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.11 %, فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.59 %, وإعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %.