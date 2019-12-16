مؤشر “البورصة” يرتفع %0.05

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان امس إلى 1812.10 نقطة بزيادة نسبتها 0.05 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 1.565 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.53 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع 1.68 %، 1.26 %، 0.65 %، 0.15 %، 0.13 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، التأمين، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، البنوك، التبغ والسجائر 1.09 %، 0.62 %، 0.42 %، 0.30 %، 0.30 %، 0.17 %، 0.10 %، 0.10 %، 0.05 %، 0.03 %، 0.02 % على التوالي.