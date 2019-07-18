مؤشر “البورصة” يرتفع 0.07 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1879.68 نقطة بنسبة 0.07 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 2،725 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، العقارات، التأمين، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية 0.86 %، 0.84 %، 0.35 %، 0.12 %، 0.11 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الفنادق والسياحة 3.03 %، 1.27 %، 1.18 %، 1.00 %، 0.92 %، 0.65 %، 0.64 %، 0.50 %، 0.47 %، 0.10 %، 0.07 % على التوالي.