مؤشر “البورصة” يرتفع 0.07 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1879.97 نقطة بنسبة 0.07 %. وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 13.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،302 عقد. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، البنوك، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية 2.04 %، 1.70 %، 0.76 %، 0.38 %، 0.28 %، 0.22 %، 0.16 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، العقارات، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، التأمين 3.57 %، 1.75 %، 1.65 %، 0.99 %، 0.86 %، 0.69 %، 0.58 %، 0.37 %، 0.33 %، 0.10 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.00 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.76 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.69 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.35 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.17 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 7.41 %، إسمنت الشمالية بنسبة 7.38 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.88 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.62 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.61 %.