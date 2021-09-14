مؤشر “البورصة” يرتفع 0.08 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2076.52 نقطة بتراجع نسبته 0.08 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3,092 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 108 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.81 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، النقل، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية 2.61 %، 1.21 %، 0.92 %، 0.51 %، 0.40 %،

0.34 %، 0.30 %، 0.27 %، 0.23 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، العقارات، التأمين، البنوك 1.60 %، 0.95 %، 0.53 %،

0.33 %، 0.18 %، 0.16 %، 0.10 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.91 %، الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 4.76 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.76 %، تطوير العقارات بنسبة 4.41 %، والمتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 4.29 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.00 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.76 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.60 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.44 %، والدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.26 %.