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مؤشر “البورصة” يرتفع %0.1

منذ 58 دقيقة
بورصة عمان - (تصوير: محمد أبو غوش)
بورصة عمان - (تصوير: محمد أبو غوش)

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عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1815.20 نقطة، بارتفاع نسبته 0.1 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو6.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 2.324 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 113 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.66 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

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