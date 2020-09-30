مؤشر البورصة يرتفع 0.12 %

عمان-_- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1587.75 نقطة بزيادة نسبتها 0.12 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو4.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.049 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.12 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، النقل، البنوك، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر 1.45 %، 0.75 %، 0.53 %، 0.42 %، 0.30 %، 0.26 %، 0.04 %، 0.02 %،

0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والإتصالات، الطاقة والمنافع، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية 1.63 %، 0.89 %، 0.41 %، 0.33 %، 0.10 %، 0.07 %، 0.06 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.67 %، أمواج العقارية بنسبة 5.88 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 5.00 %، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 4.76 %، والتحديت للاستثمارات العقارية بنسبة 3.77 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.62 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.35 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.35 %، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 3.95 %.