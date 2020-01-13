مؤشر البورصة يرتفع 0.14 %

عمان-الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1825.36 نقطة بزيادة نسبتها 0.14 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1.852 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، النقل، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، البنوك 2.56 %، 1.20 %، 0.49 %، 0.43 %، 0.28 %، 0.18 %، 0.18 %، 0.01 % على التوالي.