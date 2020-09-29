مؤشر “البورصة” يرتفع 0.14 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1585.92 نقطة بنسبة 0.14 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،267 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.09 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الطاقة والمنافع، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 0.84 %، 0.45 %، 0.36 %، 0.36 %، 0.34 %، 0.30 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، العقارات، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر 1.60 %، 1.00 %، 0.91 %، 0.70 %، 0.62 %، 0.49 %، 0.20 %، 0.10 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 7.14 %، أمواج العقارية بنسبة 6.25 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.55 %، دارات الأردنية القابضة بنسبة 4.44 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.23 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعات الألمنيوم بنسبة 4.41 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.17 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.12 %، المنارة للتأمين بنسبة 3.77 %، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 3.50 %.