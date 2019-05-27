مؤشر “البورصة” يرتفع 0.14 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1812.60 نقطة بزيادة نسبتها 0.14 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1.791 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.42 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.27 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والانشائية، الأغذية والمشروبات، البنوك، التأمين، الطاقة والمنافع 1.44 %، 1.26 %،

1.08 %، 0.54 %، 0.41 %، 0.37 %، 0.32 %، 0.24 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، التبغ والسجائر، الخدمات التجارية 0.64 %، 0.56 %، 0.54 %، 0.13 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الإسراء للتعليم والإستثمار بنسبة 7.27 %، بنك سوسيته جنرال – الأردن بنسبة 6.67 %، الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، الوطنية لصناعات الالمنيوم بنسبة 5.00 %، ودار الغذاء بنسبة 4.95 %.