مؤشر “البورصة” يرتفع 0.16 %

عمان- الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1884.81 نقطة بنسبة 0.16 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 6.8 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2،781 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.57 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.39 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.36 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات 1.11 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.18 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الكيماوية، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر 1.74 %، 0.65 %، 0.65 %، 0.65 %، 0.61 %، 0.45 %، 0.21 %، 0.12 %، 0.07 %، 0.04 %، 0.02 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 4.85 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.76 %، بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 4.38 %، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 3.96 %، والزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 3.85 %.