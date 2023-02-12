مؤشر البورصة يرتفع 0.18 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2730.74 نقطة، بارتفاع نسبته 0.18 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 8.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3.852 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.65 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.32 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.15 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة 2.70 %، 2.01 %، 0.87 %، 0.49 %، 0.39 %، 0.35 %، 0.18 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، النقل، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، العقارات، الأغذية والمشروبات، البنوك، الطاقة والمنافع 1.38 %، 1.16 %، 0.70 %، 0.60 %، 0.44 %، 0.33 %، 0.24 %، 0.17 %، 0.15 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 6.56 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.88 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.76 %، المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 4.48 %، ورم للوساطة المالية بنسبة 4.44 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 6.67 %، البتراء للتعليم بنسبة 5.94 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 5.88 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 5.46 %، والاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 4.95 %.