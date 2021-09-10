مؤشر البورصة يرتفع %0.25 في أسبوع

عمان-_- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2076.6 نقطة مقارنة مع 2071.4 نقطة للأسبوع السابق بزيداة نسبتها 0.25 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.44 % وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 % واستقر الرقم القياسي لقطاع الصناعة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 05/09 – 09/09 نحو 6.8 مليون دينار مقارنة مع 8.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض %23.4، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 33.9 مليون دينار مقارنة مع 44.3 مليون دينار للاسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 28.9 مليون سهم، نفذت من خلال 17325 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 16.61 مليون دينار وبنسبة 48.95 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 10.39 مليون دينـار وبنسبـة 30.63 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.93 مليون دينار وبنسبة 20.42 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 138 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 50 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 54 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 24.68 % الموارد الصناعية الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 22.22 % التجمعات لخدمات التغذية والاسكان حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.73 % الأردن ديكابولس للأملاك حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.09 % والدولية للاستثمارات الطبية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.02 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر السهم بنسبة 22.20 % الوطنية للدواجن حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13.56 % الإحداثيات العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 11.67 % نوبار للتجارة والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.48 % والوطنية لصناعة الصلب حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.55 %.