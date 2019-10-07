مؤشر البورصة يرتفع 0.25 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1827.08 نقطة بزيادة نسبتها 0.25 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو4.0 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1.708 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 19 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.45 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة 3.88 %، 0.61 %، 0.41 %، 0.08 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، العقارات، النقل، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والانشائية، التأمين، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات 0.91 %، 0.66 %، 0.55 %، 0.36 %، 0.19 %، 0.17 %، 0.15 %، 0.15 %، 0.14 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 8.33 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.25 %، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة 5.36 %، مصانع الكابلات المتحدة بنسبة 5.00 %، ورم للوساطة المالية بنسبة 4.79 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.85 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.76 %، المعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة 4.35 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 3.45 %.