مؤشر البورصة يرتفع 0.27 %

عمان- hgy]- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1814.50 نقطة بنسبة 0.27 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2،118 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.71 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.12 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.64 %، 0.96 %، 0.83 %، 0.76 %، 0.50 %، 0.27 %، 0.21 %، 0.20 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، النقل، العقارات، الفنادق والسياحة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية 0.72 %، 0.60 %، 0.44 %، 0.42 %، 0.25 %، 0.21 %، 0.13 %، 0.11 %، 0.11 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69 %، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة 7.47 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.88 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.72 %.