مؤشر “البورصة” يرتفع 0.27%

عمان- _- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1565.32 نقطة بنسبة 0.27 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،070 عقداً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.26 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، العقارات، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات الصحية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.28 %، 1.24 %، 1.18 %، 1.17 %، 0.67 %، 0.45 %، 0.33 %، 0.33 %، 0.29 %، 0.22 %، 0.15 %، 0.12 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، التأمين 0.40 %، 0.22 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.79 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 4.76 %، المحفظة العقارية الاستثمارية 4.62 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 4.21 %، والصناعية التجارية الزراعية/ الإنتاج 4.17 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية 7.14 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية 5.00 %، الفنادق والسياحة الأردنية 3.44 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي 3.33 %، ومجموعة أوفتك القابضة بنسبة 3.13 %.

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