مؤشر البورصة يرتفع 0.27%

عمان- الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1717.96 نقطة بزيادة نسبتها 0.27 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2,845 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة

0.73 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائيه، والطاقة و المنافع، والصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، والخدمات التجارية، البنوك، التأمين 1.56 %، 1.53 %، 1.52 %، %0.56، 0.23 %، 0.14 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، التبغ والسجائر، النقل، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، الخدمات الماليه المتنوعة، الأغذية والمشروبات، العقارات 1.65 %،

1.58 %، 1.52 %، 0.76 %، 0.60 %، 0.40 %، 0.29 %، 0.18 %، 0.11 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 7.14 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.00 %، مناجم الفوسفات الاردنية بنسبة 4.95 %، والاردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.84 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 6.25 %، النقليات السياحة الاردنية /جت بنسبة 4.71 %، التأمين الوطنية بنسبة

4.46 %، الدولية للفنادق والاسواق التجارية بنسبة 3.77 %، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 3.38 %.