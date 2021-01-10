مؤشر “البورصة” يرتفع 0.3 %

عمان- _- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1682.53 نقطة، بنسبة 0.3 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 8.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.0 مليون سهم، نفذت من خلال 3،388 عقداً.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.40 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، البنوك، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، العقارات، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.86 %، 0.51 %، 0.37 %، 0.28 %، 0.23 %، 0.22 %، 0.18 %، 0.18 %، 0.06 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 2.17 %، 1.35 %، 1.18 %، 0.90 %، 0.65 %، 0.61 %، 0.47 %، 0.06 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 7.14 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.55 %، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 4.55 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.45 %، والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.35 %.