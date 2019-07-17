مؤشر “البورصة” يرتفع 0.35 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1878.37 نقطة بزيادة نسبتها 0.35 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 10.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2,228 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.69 %, وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات, الإعلام, الأدوية والصناعات الطبية, الطاقة والمنافع, الصناعات الهندسية والانشائية, الخدمات الصحية, الصناعات الكهربائية, الصناعات الكيماوية, البنوك, العقارات, الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.51 %, 3.12 %, 2.81 %, 1.28 %, 0.83 %, 0.43 %, 0.38 %, 0.31 %, 0.26 %, 0.23 %, 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود و النسيج, الخدمات التجارية, الخدمات المالية المتنوعة, الخدمات التعليمية, التأمين, الفنادق والسياحة, الأغذية والمشروبات, التبغ والسجائر 1.12 %, 0.33 %, 0.26 %, 0.16 %, 0.15 %, 0.07 %, 0.03 %, 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %, أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.25 %, الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %, العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.00 %, والمتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 5.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 6.25 %, الأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 5.00 %, فيلادلفيا للتأمين بنسبة 4.55 %, الإحداثيات العقارية بنسبة 4.00 %, و مصانع الاسمنت الأردنية بنسبة 3.92 %.