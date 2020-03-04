مؤشر البورصة يرتفع 0.37 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1806.75 نقطة بزيادة نسبتها 0.37 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.796 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و16 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.66 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، البنوك، التأمين 1.96 %، 1.18 %، 1.17 %، 0.75 %، 0.74 %، 0.67 %، 0.54 %، 0.46 %، 0.44 %، 0.25 %، 0.24 %، 0.22 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، النقل، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة 0.34 %، 0.11 %، 0.08 %، 0.05 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.25 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 5.00 %، البنك الاردني الكويتي بنسبة 4.69 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.69 %، وسُرى للتنمية والاستثمار بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.55 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.51 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.11 %، الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بنسبة 3.17 %، والمهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بنسبة 2.50 %.