مؤشر “البورصة” يرتفع 0.39 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1615.28 نقطة، بنسبة 0.39 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1،878 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.90، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.10 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، البنوك، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات %3.31 ، 2.52 %، 1.82 %، %1.65، %0.90، %0.47، 0.47 %، %0.36، %0.11، 0.11 %، 0.08 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية 3.07 %، 1.18 %، %1.16، %0.92، 0.23 %، 0.13 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ مستشفى ابن الهيثم بنسبة 5.00 %، مصانع الأجواخ الأردنية بنسبة 5.00 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4.88 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %، والشرق العربي للتأمين بنسبة 4.67 %.