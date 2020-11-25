مؤشر البورصة يرتفع 0.43 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1561.09 نقطة، بارتفاع نسبته 0.43 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 4.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2،055 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و شركتان أظهرتا انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.64 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.55 %، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الصناعات الكيماوية، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين 1.81 %، 1.22 %، 0.75 %، 0.50 %، 0.38 %، 0.10 %،

0.06 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الخدمات التجارية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة 1.42 %، 1.02 %، 0.56 %، 0.52 %، 0.24 %، 0.14 % على التوالي.

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