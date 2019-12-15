مؤشر “البورصة” يرتفع 0.45 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1811.12 نقطة بنسبة 0.45 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1،869 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.35 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.42 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات الصحية، البنوك، العقارات، النقل 2.86 %، 1.47 %، 0.81 %، 0.70 %، 0.63 %، 0.62 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.30 %، 0.28 %، 0.21 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكهربائية، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأغذية والمشروبات 0.89 %، 0.82 %، 0.42 %، 0.11 %، 0.11 %، 0.09 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ اسمنت الشمالية بنسبة 7.14 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة

5.56 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 5.13 %، بندار للتجارة والإستثمار بنسبة 4.88 %، والمهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بنسبة 4.65 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن لتطوير المشاريع السياحية بنسبة 61.34 %، البطاقات العالمية بنسبة 7.69 %، شركة الترافرتين بنسبة 4.55 %، العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 4.17 %، والمنارة للتأمين بنسبة 4.00 %.