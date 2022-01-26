مؤشر البورصة يرتفع 0.5 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى (2198.73) نقطة، بارتفاع نسبته (0.5 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (3.1) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (2.8) مليون سهم، نفذت من خلال (2.297) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (85) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (32) شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(22) شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.68 %. وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.06 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، البنوك، التأمين، الخدمات التعليمية، الخدمات التجارية، العقارات، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.73 %، 1.27 %، 1.06 %، 0.84 %، 0.69 %. 0.68 %، 0.55 %، 0.53 %، 0.26 %، 0.16 %. 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والإتصالات. الأدوية والصناعات الطبية. الصناعات الكيماوية. الخدمات الصحية. الأغذية والمشروبات. الفنادق والسياحة 0.85 %، 0.51 %، 0.37 %. 0.12 %، 0.12 %، 0.04 % على التوالي.