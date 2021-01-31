مؤشر “البورصة” يرتفع 0.52 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1726.82 نقطة بنسبة 0.52 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 6.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2،928 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.61 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.20 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التعليمية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، النقل، الأغذية والمشروبات 2.51 %، 1.34 %، 0.93 %، 0.78 %، 0.63 %، 0.51 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، العقارات، التأمين، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة 1.54 %، 0.97 %، 0.96 %، 0.57 %، 0.24 %، 0.18 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.03 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.95 %، البتراء للتعليم بنسبة 4.94 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.88 %، بنك المال الأردني بنسبة 4.59 %، وبنك القاهرة عمان بنسبة 4.50 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ البطاقات العالمية بنسبة 6.67 %، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.26 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.76 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.62 %، وشركة الترافرتين بنسبة 4.00 %.